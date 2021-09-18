بارزاني يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي قدمت نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي".وبحسب البيان، أشارت كرامون إلى أن "عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال".

وأبدى رئيس الحكومة، "تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات"، معربا عن أمله بأن "تُجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، كذلك أكد استعداد مؤسسات حكومة إقليم كردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي".

