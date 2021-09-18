شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 82,549 جرعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 82,549 جرعة لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 19,412,656 بمعدل توزيع 196.28 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 91.84% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 80.99% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".