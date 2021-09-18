شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون في وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة عبدالعزيز بو تفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.