الأمن اللبناني يضبط شاحنة تحتوي على كمية من نيترات الأمونيوم في بلدة بدنايل البقاعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نجحت قوات الأمن اللبنانية، السبت، في ضبط شاحنة تحتوي على كمية من نيترات الأمونيوم في بلدة بدنايل غربي بعلبك.



و"بدنايل" إحدى البلدات التي تقع في بعلبك وتدخل إداريا ضمن بعلبك في البقاع اللبناني.

وقبل عام، طالب مسؤول أمريكي، الدول الأوروبية بتصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، بعد تبين تخزينه كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم على أراضي القارة العجوز.

وأكد منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، الخميس، أن مليشيا حزب الله لا تزال تشكل خطراً كبيراً على أوروبا.

ولا تزال بيروت تلملم جراحها بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب عام 2020.

وتسبب هذا الانفجار ف مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تشريد نحو 300 ألف شخص ممن تدمرت منازلهم أو تضررت أو تصدّعت.

وأشارت عدة أصابع اتهام إلى مليشيا حزب الله بالوقوف خلف هذا الانفجار بعد تمسكه بتخزين هذه الكميات من نيترات الأمونيوم بالمخالفة للقانون.