شفاء 604 حالات من فيروس كورونا بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 354,614 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 732,299 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,073 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وكشفت الوزارة عن شفاء 604 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 723,941 حالة.