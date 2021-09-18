محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كوبري القاصد بشبين الكوم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإصلاحات كوبري القاصد بنطاق حي غرب بمدينة شبين الكوم، للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء.

وأشار مسئولي الشركة المنفذة إلى أنه جاري تغيير الأجزاء المتهالكة من الكوبري وتركيب بلاطات خرسانية تتحمل عبور السيارات الثقيلة، وأقامة حاجز معدني يمنع مرور السيارات التي تزيد حمولتها عن 30 طن ما يساعد على استمرار عمله بكفاءة لمدة أطول.

وشدد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء للانتهاء من كافة الأعمال نهاية الأسبوع الجاري، موجهًا بإزالة كافة المعوقات والتنسيق الكامل مع إدارة المرور بشأن عبور السيارات لإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم.