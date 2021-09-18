وصول 249 بطاقة تموين ذكية لمنتفعي الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وصول ٢٤٩ بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان اليوم السبت تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة وتسليمها للمنتفعين.

وأضاف صلاح، أنه جرى تسليم ٢٤٩ بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف) للإدارات التموينية، منها ١٠٩ بطاقات لمركز الخارجة وجرى التسليم.