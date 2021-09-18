باكستان: بدأنا حوارا مع طالبان لتشكيل "حكومة شاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، أن بلاده بدأت حواراً مع حركة طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة تضمن السلام والاستقرار.

واعتبر أن هذا الحوار هو أمر في صالح المنطقة بأكملها.

كما أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن اجتماعات جرت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان مع قادة دول جوار أفغانستان، مُضيفًا أنه وبعد مناقشات طويلة مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان أطلق الحوار.

وتابع أن المفاوضات تهدف إلى حكومة تضم الطاجيك والهزارة والأوزبك من أجل استقرار أفغانستان الذي اعتبره يصب في صالح استقرار المنطقة.

يأتي ذلك فيما طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، طالبان بتشكيل حكومة جامعة ذات صفة تمثيلية، تشارك فيها النساء.

ومدد مجلس الأمن الدولي، في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15، لمدة 6 أشهر، حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان.

كما شدد في قراره على أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية، مطالباً بمشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها حقوق النساء والأطفال والأقليات.