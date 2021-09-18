سالفيني: سئمنا المهاجرين الذين لا يفعلون شيئًا من الصباح إلى المساء.. ويتقاضون دخل المواطنة بدلاً من المتقاعدين أو العاطلين

اسماعيل عبد الحي - أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني القول: لقد ضقنا ذرعاً بالمهاجرين.

وأضاف سالفيني، متحدثًا خلال الحملة الانتخابية ببلدة ميليتو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) الخميس: “نريد قواعد وقانونًا واحترامًا”، فقد “وصل 400 مهاجر غير نظامي إلى كالابريا يوم أمس فقط، وآخرون يستمر وصولهم هذا الصباح”.

وذكّر السيناتور الإيطالي أن “أولئك الذين يصوتون لحزب الرابطة، يقدمون على قرار محدد”، ألا وهو “قول إننا سئمنا المهاجرين الذين لا يفعلون شيئًا من الصباح إلى المساء، يروجون المخدرات، يعتدون على الناس، ويتقاضون دخل المواطنة بدلاً من المتقاعدين أو العاطلين عن العمل” من الإيطاليين.

وخلص سالفيني الى القول: “نحن نقول إن الإيطاليين يأتون أولاً، وإذا حكمنا مقاطعة كالابريا، فإن أموال الإقليم ستذهب إلى سكانه الذين يواجهون صعوبة أولاً، ومن ثم إلى بقية العالم”.