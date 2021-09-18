الرئيس الإيراني يحذر: لا نقبل بتهديد أمن المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 1:47 مساءً

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريحات صحفية خلال لقائه نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، بقصر الشعب في العاصمة الطاجيكية دوشنبه: “حضور داعش في أفغانستان يشكل خطرا ليس بالنسبة لأفغانستان فقط، بل للمنطقة برمتها.. لا نقبل بتهديد أمن المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية”.

وأكد رئيسي على رفض وجود أي تيار يمهد لحضور “الجماعات الإرهابية” في أفغانستان.

وتابع رئيسي قائلا: “رؤيتنا المشتركة مع طاجيكستان تؤكد ضرورة وقف التدخل الخارجي في أفغانستان، القوات الأجنبية لن تحل مشكلة في هذا البلد”.

ولفت رئيسي إلى أن القضية الأفغانية يجب أن تعالج من خلال تعاون الشعب الأفغاني ومساعدة دول الجوار.

وشدد رئيسي بأنه “يتوجب على الأفغان أن يقرروا مصير بلدهم بانفسهم، والحكومة الأفغانية التي تشكل يجب أن تكون شاملة لتتمكن من حل مشكلات هذا البلد”.