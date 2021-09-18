اشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين على الحجر الصحي في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وكان آخر عمل فني لعبلة كامل هو المسلسل التلفزيوني “سلسال الدم”، الذي يشاركها البطولة الفنان رياض الخولي وعلا غانم ومنة فضالي وراندا البحيري وأميرة هاني.

وكان الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، قال في تصريحات نقلتها مجلة “لها” في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن “عبلة كامل تقرأ حاليا عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور”.

وكانت عبلة كامل طاردتها شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، لكن نفى أحمد كمال وقتها هذه الأخبار، وأكد أن “الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.

يشار إلى أن عبلة كامل غابت عن حضور تكريم الفنان محمد صبحي لها ضمن احتفالية خاصة أقامها في مدينة سنبل للفنون التي يملكها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتكريم 120 فنانا شاركوه أعماله الفنية على شاشة السينما أو التلفزيون أو خشبة المسرح، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.