انفجاران في العاصمة الأفغانية كابل وسقوط قتلى وجرحى

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وسائل إعلام بحدوث انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، أسفرا عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

وقال مصدر في قوات الأمن بكابل لوكالة “نوفوستي” إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف إصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه، بحسب “نوفوستي”.