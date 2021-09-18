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انفجاران في العاصمة الأفغانية كابل وسقوط قتلى وجرحى

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كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

انفجار جديد في كابل - ارشيفية

أفادت وسائل إعلام بحدوث انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، أسفرا عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

وقال مصدر في قوات الأمن بكابل لوكالة “نوفوستي” إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف إصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه، بحسب “نوفوستي”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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