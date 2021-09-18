العراق.. القبض على أحد العناصر الداعشية شمالي بغداد

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

نجحت السلطات الأمنية في العراق من القبض على أحد العناصر الداعشية، السبت، شمالي بغداد؛ حيث يعد أحد المطلوبين أمنيا.



وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية نفذت عملية استباقية نوعية وفق معلومات وردتها عن الإرهابي المكنى "أبو خديجة" أحد عناصر داعش في قرية خمسة ببغداد.

وأكدت أن المتهم ورد اسمه في أكثر من مكان بقوائم "رواتب داعش" والمطلوب في عدة قضايا إرهابية.

ضربة أمنية عراقية جديدة جاءت بعد أيام من إعلان السلطات تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش"، خلال عملية استخبارية شمالي البلاد.

وينشط تنظيم "داعش" منذ أكثر من عام، في استهداف المدن والقوات الأمنية عبر استراتيجية وتكتيك هجومي يختلف عن استراتيجيات التنظيم إبان مرحلة احتلال المدن العراقية في 2014.

ويتبع التنظيم منذ مطلع عام 2020، أسلوب "الذئاب المنفردة"، من خلال توزيع عناصره على مجاميع متفرقة لشن الهجمات.

فيما ترد السلطات العراقية بحملات أمنية لضبط وتوقيف هذه العناصر في مناطق مختلفة من البلاد.