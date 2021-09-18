القبض على متهم بـ'الدكَّة العشائرية' في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة شهداء السيدية جنوب غرب بغداد".وأضافت "ضُبط بحوزته بندقية كلاشنكوف وبندقية M4 ومخزني بندقية و7 إطلاقات".

وأكد البيان "إحالته مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية".

