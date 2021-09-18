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بالصور.. قصر فخم لإقامة ميسي في باريس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-18 | 11:47

بالصور.. قصر فخم لإقامة ميسي في باريس

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ذكرت تقارير صحفية، مؤخرا، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اختار أن يقيم في قصر فخم، ضواحي العاصمة الفرنسية، مفضلا ألا يبقى في فندق فخم، جاء إليه، الشهر الماضي، قادما من إسبانيا.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ميسي ينوي استئجار القصر الفخم الذي تقدر قيمته المالية بـ41 مليون جنيه إسترليني.

ويتجه ميسي إلى الإقامة في القصر مع عائلته، فيما كان قد قضى الشهر الماضي، بفندق من خمسة نجوم في وسط العاصمة الفرنسية.


لكن يبدو أن ميسي يريد الاستقرار في بيت خاص، بخلاف ما قام به جوزيه مورينيو الذي ظل يسكن في فندق عندما تولى تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعرف بيت ميسي الجديد بـ"القصر الوردي"، وهو ذو تاريخ عريق لأنه استضاف الرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، لثلاثة أيام، سنة 1940، خلال الحرب العالمية الثانية.

وتصل مساحة "القصر الوردي" الذي ستسكنه عائلة "البرغوث" إلى ألفي متر مربع، وهو مشيد في سنة 1899.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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