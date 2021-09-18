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اليمن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 اشخاص ادينوا باغتيال احد قادة حكومة الحوثي

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بغداد - ياسين صفوان - نفّذت حكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصمّاد، ومرافقيه، عام 2018، في محافظة الحديدة.
وأيّدت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، في نيسان/أبريل، في محافظة الحديدة في اليمن، حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً بعملية الاغتيال.

وفي آب/أغسطس العام الماضي، قضت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بإعدام 16 شخصا بالتهم المنسوبة إليهم، ومنها جريمة اغتيال الصمّاد ورفاقه، وبإرجاء الفصل في الدعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ بقيّة المتّهمين الأجانب.


وفي نيسان/أبريل عام 2018، قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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