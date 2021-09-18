روسيا: أبل وغوغل تحذفان تطبيقاً للتصويت الذكي صممه المعارض أليكسي نافالني

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حذفت شركتا أبل وغوغل من متجريهما تطبيق تصويت ذكي في روسيا اليوم الجمعة، وذلك مع بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وهذا التطبيق من تصميم زعيم المعارضة الروسية السجين، أليكسي نافالني.

وكانت السلطات الروسية قد هددت بتغريم الشركتين إذا امتنعتا عن حذف التطبيق الذي كان يدلّ مستخدميه على المرشحين المنافسين لمرشحي الحزب الحاكم.

وبدأت الانتخابات البرلمانية والمحلية في روسيا اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتوقع مراقبون أن يفوز حزب روسيا الموحدة والذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين.

ويشارك إجمالي 14 حزبا في تلك الانتخابات التي شهدت استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعسكر المناوئ للرئيس بوتين، ومَن هم على اتصال بحركة المعارضة التي يقودها نافالني، والتي اضطر العديد من رموزها إلى مغادرة البلاد.

ويختار الناخبون الروس 450 عضوا لمجلس الدوما (البرلمان) في موسكو وعدد من المدن. وللمرة الأولى منذ 1993، يتغيب مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك بسبب "قيود" تفرضها السلطات الروسية.

EPA تم حظر مقاطع فيديو تتعلق بعملية التصويت، لكن مسؤولين في الهيئات الرقابية سُمح لهم بمشاهدتها

وكان نافالني قد زُجّ به في السجن فور عودته في يناير/كانون الثاني من ألمانيا حيث كان يتعافى من هجوم بغاز للأعصاب في سيبيريا.

ولم يعد تطبيق التصويت الذكي متاحا في متجرَي غوغل وأبل للتنزيل في روسيا يوم الجمعة. وكان مسؤولون بارزون في هيئة تنظيم الاتصالات، قد أطلقوا تهديدات مساء أمس الخميس، بفرض غرامات كبيرة على أي شركة "تنتهك بشكل ممنهج" مطالب الهيئة.

وتلقت شركات تقنية المعلومات في روسيا تحذيرا مفاده أن رفْض حذف التطبيق سيتم النظر إليه على اعتبار أنه تدخّل غير قانوني في عملية التصويت.

وفي ليل الخميس، سقطت مستندات غوغل في بعض المناطق، وتعرضت آلية التصويت الذكي على منصة تليغرام لهجوم قوي تسبب في تعطيلها.

والتقى ممثلون عن غوغل وأبل لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) يوم الخميس. وقال إيفان جدانوف، حليف نافالني، إن شركتي غوغل وأبل ارتكبتا خطأ جسيما.

وأشار جدانوف إلى بيان لشركة أبل مفاده أن تطبيق التصويت الذكي قد حُذف لأنه "غير قانوني" في روسيا، وأن منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني "منظمة متطرفة".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قد حظرت موقع التصويت الذكي في وقت سابق من الشهر الجاري، كما حظرت محكمة في موسكو على محركات البحث أيّ ذكر لذلك.

وفُرضت غرامات صغيرة نسبيا حتى الآن على شركات تقنية غير روسية، بينها تويتر وفيسبوك، وذلك للإخفاق في حذف محتويات اعتبرتها الحكومة الروسية غير قانونية. لكن هيئة رقابة الإعلام تهدد الآن هذه الشركات باستهداف أعمالها.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت هيئة تنظيم الإعلام إنها تبطّئ سرعة شركة تويتر لأن الأخيرة أخفقت في حذف ثلاثة آلاف منشور على علاقة بالانتحار، والمخدرات، والمحتويات الإباحية.

وتلقت شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تهديدات بغرامات إذا هي لم تحذف منشورات تحضّ الناس على الخروج في مظاهرات.