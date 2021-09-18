شكرا لقرائتكم خبر عن 13 طلبا خدميا و3 أدوات رقابية حصاد نشاط منال هلال نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة منال هلال عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 38 جلسة عامة

- المشاركة في 20 زيارة رسمية و 4 زيارات ميدانية

- استخدام 3 من الأدوات الرقابية من بينهم مقترح برغبة لتطوير حفلات الصوت والضوء ومقترح برغبة لانشاء ملتقى لشباب الفنانين والاستفادة من نتائج االملتقى في تجميل مراكز الشباب بالمحافظات على مستوى الجمهورية

- حضور 55 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 13 طلبا خدميا