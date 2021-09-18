بريطانيا تحذف 8 دول من "القائمة الحمراء" للسفر

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلنت حكومة بريطانيا، عن تسهيلات جديدة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح وزير النقل البريطاني جرانت شابس، مساء الجمعة، أن الدول الثمانية هي: باكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وعُمان وبنجلاديش وكينيا وتركيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعتزم بريطانيا تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين المُلقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثمانية، والذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار كوفيد-19 (PCR) قبل السفر، ولكنهم يظلوا في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

وأوضح شابس، أن تلك التسهيلات تأتي استجابة لشكاوى المسافرين والشركات من أن لوائح المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع انتشار كورونا كانت "مرهقة وغير فاعلة".

وقال إن "النظام الأبسط والأكثر مباشرة" سيسمح "لمزيد من الأشخاص بالسفر أو رؤية أحبائهم أو ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مع توفير دفعة لصناعة السفر".

وأكد أن التغييرات الأخيرة كانت ممكنة بسبب ارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا في بريطانيا، لافتا إلى أنه "تم تطعيم نحو 82 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما فما فوق في المملكة المتحدة بشكل كامل.

وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر الدولية قد حذرت الحكومة البريطانية من المزيد من فقدان الوظائف، إذا لم تلغ الاختبار الخاص وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وبرتقالية وحمراء.