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ولي عهد ابوظبي يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا

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محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،  نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.. وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.

 

وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

 

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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