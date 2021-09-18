كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.. وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد ابوظبي يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية