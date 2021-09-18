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إصابة 6 جراء إعصار "شانتو" باليابان

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الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار "شانتو" المناطق الغربية الواقعة قبالة ساحل المحيط الهادي، في وسط وشرق اليابان، اليوم مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بسبب الرياح القوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات والموجات العالية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من اليابان.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة في جنوب غرب جزيرة "كيوشو" الرئيسة، أمس وتحرك شرقا، قبل أن يضرب منطقتي "شينكوكو" و"كينكي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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