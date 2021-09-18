شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 جراء إعصار "شانتو" باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار "شانتو" المناطق الغربية الواقعة قبالة ساحل المحيط الهادي، في وسط وشرق اليابان، اليوم مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بسبب الرياح القوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات والموجات العالية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من اليابان.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة في جنوب غرب جزيرة "كيوشو" الرئيسة، أمس وتحرك شرقا، قبل أن يضرب منطقتي "شينكوكو" و"كينكي".