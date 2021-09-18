طرح نسخة برنامج أوفيس في أكتوبر

18 سبتمبر , 2021
ستتوفر النسخة الجديدة من برنامج معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية أوفيس 2021 بداية من 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أفادت الخميس الشركة المنتجة، مايكروسوفت.
وأشارت شركة مايكروسوفت عبر مدونتها إلى موعد إطلاق نسخة أوفيس 2021، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح نسخة خاصة للعملاء الحكوميين وبعض الشركات ذات الاحتياجات المحددة تُسمى أوفيس LTSC.
وتضم نسخة أوفيس الجديدة العديد من المميزات، من بينها وضع القراءة الذي يزيل الانحرافات بين كل سطر في النص ووضع التصميم الغامق ووظائف البحث والتنظيم الجديدة لجداول بيانات إكسيل.
وأعلنت شركة مايكروسوفت في نهاية شهر يوليو (تموز)الماضي عن نتائج أعمالها التاريخية، التي تجاوزت فيها وللمرة الأولى أرباحا سنوية صافية بقيمة 60 مليار دولار.
واختتمت شركة مايكروسوفت السنة المالية 2021 بأرباح سنوية صافية بلغت 61 مليارا و271 مليون دولار، بزيادة بلغت 17% عن السنة المالية 2020، وجنى المساهمون 8.05 دولارا للسهم الواحد، مقارنة بـ5.76 دولارا للسهم قبل عام.
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