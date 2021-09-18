الرئيس الإيراني: 'داعش أفغانستان' يشكل خطراً على المنطقة‎‎ برمتها

وقال رئيسي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الإيراني، إن "وجود داعش يشكل خطورة ليس فقط على أفغانستان ولكن على المنطقة أيضا"، مضيفاً: "لن نسمح للتيارات المتطرفة بالعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ونحن ضد نمو أي حركة متطرفة في المنطقة".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "حل مشكلة أفغانستان الراهنة يتطلب تعاونا مع شعب هذا البلد والدول المجاورة، مبيناً أن ”تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تمثل جميع الشعب سيحل مشكلة هذا البلد".

وتابع إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى طاجيكستان يوم الخميس الماضي للمشاركة في قمة دول شنغهاي، "لا يستطيع الأجانب خلق الأمن لأفغانستان، ويجب أن يقرر الأفغان مصيرهم بأنفسهم".

وكانت حركة طالبان أعلنت في منتصف آب/أغسطس الماضي سيطرتها على أفغانستان بعد دخول قواتها إلى العاصمة كابول وفرار الرئيس السابق أشرف غني من البلاد.

