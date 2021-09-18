برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع رحيم سترلينغ في السوق الصيفي الذي انتهى الشهر الماضي.

وأوضحت أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، سافر لمدينة مانشستر، وكان قريبا من حسم الصفقة، مستغلا خروج اللاعب من التشكيلة المفضلة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.



وأكدت أن برشلونة حاول إتمام الصفقة بنظام الإعارة أو ضمن صفقة تبادلية تشمل أنطوان غريزمان أو عثمان ديمبلي أو سيرجي روبيرتو، وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وبحسب ”سبورت“ فإن خطة برشلونة لم تنجح، لكن النادي الكتالوني سيحاول الحصول على خدمات سترلينغ في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي سيوافق على بيع سترلينغ، في ظل توافر الخيارات البديلة في خط الهجوم لغوارديولا.

