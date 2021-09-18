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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.. وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.
وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.