ولي عهد ابوظبي يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.. وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012