أوكرانيا تتوعد المشاركين في الانتخابات الروسية بالقرم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوكرانيا عزمها فرض عقوبات على المشاركين في تنظيم الانتخابات البرلمانية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو .



وقال سكرتير مجلس الأمن القومي في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف: "ليس لروسيا الحق في تنظيم انتخابات في هذه الأراضي، ولهذا السبب فإن جميع المشاركين في هذه العملية، ولا سيما أعضاء اللجان الانتخابية والمراقبون سيتعرضون لعقوبات بموجب مرسوم رئاسي سينشر "قريباً".

وحذر الأجانب من مغبة زيارة هذه المناطق بصفة مراقبين للانتخابات، واصفا التصويت بأنه "مهزلة".

ووزعت روسيا أكثر من 600 ألف جواز سفر في شرق أوكرانيا، فيما تعتبر موسكو القرم جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وتم إنشاء مراكز اقتراع في شبه جزيرة القرم في إطار الانتخابات التشريعية التي تجري في روسيا من الجمعة إلى الأحد.

ويمكن لسكان المناطق الانفصالية التصويت إلكترونيًا أو الذهاب للتصويت في منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ندد الخميس بـ"انتهاك للقانون الدولي" في حال إجراء الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم ومشاركة سكان المناطق الانفصالية في هذا التصويت.

وقال إن "الاحتلال الروسي سينتهي" يوما ما وعلى روسيا "دفع الثمن".

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا حادا مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، ما أسفر عن مقتل 13 ألف شخص.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.