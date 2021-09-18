شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 228 مليوناً و421 ألفا و825 حالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 228 مليوناً و421 ألفا و825 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و692 ألفا و934 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و704 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولا من 84 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 31 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 62 إصابة محلية قبل يوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95623 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

احتجاجات ضد الإغلاق في أستراليا

سجلت أستراليا 1882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، في الوقت الذي تم فيه نشر آلاف من أفراد الشرطة في مدينتي سيدني وملبورن لوقف الاحتجاجات المزمعة ضد الإغلاق وإقامة نقاط تفتيش وحواجز.

وتواجه أستراليا تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا منذ منتصف يونيو/ حزيران، مع فرض عمليات إغلاق صارمة منذ أسابيع وحتى الآن في كل من سيدني وملبورن والعاصمة كانبيرا.

وساعد ارتفاع معدل الالتزام بأوامر الصحة العامة على حفاظ أستراليا على عدد الإصابات منخفضا نسبيا مع أقل بقليل من 85 ألف إصابة و1145 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

281 وفاة جديدة في الهند

قالت وزارة الصحة الهندية، السبت، إنها سجلت 35662 إصابة جديدة بكوفيد-19 و281 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 33.42 مليون، كما زادت الوفيات إلى 444529.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك الجمعة تسجيل 3754 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و192 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و552983 إصابة والوفيات إلى 270538 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا أكبر كثيرا من العدد الرسمي.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و134779 بعد تسجيل 8901 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 63 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92920.