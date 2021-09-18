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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء الجمعة، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جسيمة.

 

ووقع الزلزال بعد الساعة 0758 من مساء الجمعة بقليل. وكان مركزه بالقرب من كارسون، على بعد حوالي 34 كيلومترا جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس، وعلى عمق حوالي 14 كيلومترا.

 

وشعر بالزلزل سكان مناطق واسعة من كارسون وتورانس وويلمنجتون وجاردينا وكومبتون بالولاية، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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