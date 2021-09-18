دولة الإمارات تحدد أولويات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يشارك وفد دولة الإمارات في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سيتم تقديم حلول للتحديات العالمية الملحة، مثل جائحة كوفيد-19 والتقسيم الرقمي، وتغير المناخ والتفاوت بين الجنسين.



وستترأس ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات الذي سيعقد اجتماعاته هذا العام بشكل شخصي وافتراضي على حد سواء ..كما سيستعد الوفد لأعمال العامين القادمين لدولة الإمارات في مجلس الأمن، والتي ستبدأ في يناير 2022.

وقالت لانا زكي أنور نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: "مع الضغط الهائل الذي تشكله جائحة كوفيد-19، تعتقد دولة الإمارات أن هذه لحظة فارقة وأساسية للاستجابة لدعوة الأمين العام لـ "إعادة البناء بشكل أفضل".

وأضافت: "بصفتها عضواً جديداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستعمل دولة الإمارات على تحسين التعاون في مجال الصحة العالمية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، وتسخير إمكانات الابتكار من أجل إحلال السلام".

وسيركز وفد دولة الإمارات على ضمان التعافي المستدام، بما في ذلك الحصول العادل على اللقاحات ..كما سيعمل وفد الدولة على تعزيز أنظمة الغذاء العالمية، وضمان حلول طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وإنهاء انتشار الأسلحة النووية ..وسيتم تقديم بيان دولة الإمارات خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 2021.

ويعد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدثاً سنوياً يجمع الرؤساء على مستوى العالم، حيث يتم تنظيم عدد من الاجتماعات التي تتناول التحديات العالمية الملحة.