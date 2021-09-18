انت الان تتابع خبر تحدي 'تيك توك' جديد يشعل أعمال التخريب والسرقة في المدارس الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن بعض المدارس شهدت اختفاء وتضرر مراحيض الحمام، وموزعات الصابون، ومجاهر مختبرات العلوم، حتى علامات وقوف السيارات والمكاتب.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي الذي يعرف باسم Devious Licks challenge والمنتشر على موقع تيك توك أغرى الطلاب بسرقة المدارس وتخريب عناصرها.



وتعليقا على السلوك الطلابي المنتشر مؤخرا، قال جيفري هيني، المتحدث باسم مقاطعة كانيونز التعليمية في إحدى ضواحي مدينة سولت ليك، حيث تحطمت مرايا الحمامات وغُمرت المراحيض بالمياه: "بعد عامين دراسيين مختلفين عن أي عام آخر، هذا هو آخر شيء نرغب في التعامل معه على الإطلاق".

وتابعت الصحيفة بأن تحدي التيك توك أثار إدانة مديري المدارس، وأدى إلى وقوع عدد قليل من الاعتقالات ودفع منصة تيك توك لاتخاذ إجراءات أعلنتها الأربعاء بأنها ستزيل مقاطع الفيديو المرتبطة بهذه الصيحة الجديدة على الانترنت كما ستعيد توجيه الوسوم ذات الصلة بعد تقارير عن مدارس من كاليفورنيا إلى ولاية كونيتيكت حول المعاناة من أعمال التخريب والسرقة.



وقال متحدث باسم تيك توك للصحيفة في بيان: "لا نسمح بالمحتوى الذي يروج للأنشطة الإجرامية أو يمكّنها"، مشيرا إلى أن محتوى مثل Devious Licks يتعارض مع الإرشادات التوجيهية للمنصة.

ورصدت الصحيفة تباين ردود أفعال مديري المدارس، حيث وجه بعضهم مناشدات للطلاب لإقناعهم بمساعدة موظفي مدرستهم المثقلين بالأعباء، بينما حذّر البعض من إيقاع غرامات على الطلاب أو الإيقاف عن الدراسة أو حتى الملاحقة الجنائية.

ويعتبر بعض مديري المدارس أن تحدي Devious Licks ليس محبطا فحسب، بل مربكا في عام كان فيه الكثير من المتحمسين للعودة إلى الدراسة في المدارس.

وعقّب هيني من مقاطعة كانيونز التعليمية في ولاية يوتا الأمريكية، أنه على الرغم من أن منطقته تعتبر أكثر حظا من بعض المناطق التي لديها استثمارات من دافعي الضرائب، إلا أنها لا تملك مالا فائضا، حيث قال "كل قرش نحصل عليه نريد أن نستثمره في الفصل الدراسي".