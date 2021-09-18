روسيا تكشف عن عدد المصوتين في الانتخابات البرلمانية عبر الإنترنت

وأشارت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في بياناتها إلى مشاركة نحو 1.2 مليون شخص في التصويت الإلكتروني في موسكو في يوم الانتخابات الأول.

وأضافت الخدمة أن هذه الأصوات شملت كل من الدائرة الانتخابية الفيدرالية الكبرى والدوائر الانتخابية الصغرى.



وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي انطلقت أمس وتستمر ليومين آخرين، مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.