ابنة بيليه تكشف تطورات حالته الصحية بعد العملية الجراحية

كما أنها نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة أشارت إلى أنها التُقطت له الآن، والتي يظهر فيها مرتديا سترة سوداء اللون، ويبتسم للكاميرا.

وأكدت كيلي ناسيمنتو، أن والدها بيليه (80 عاما) "يتعافى بشكل جيد"، بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، الأسبوع الماضي.

تم اكتشاف ورم القولون لدى بيليه، خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها، فخضع فورًا لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي، وفقا لـ"RT".

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.