مجلس الأمن الدولي يطالب "طالبان" بحكومة شاملة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب مجلس الأمن الدولي بأن تشكل حركة طالبان حكومة شاملة بمشاركة المرأة في أفغانستان.



وجاء في قرار اعتمده مجلس الأمن بالإجماع أن المشاركة التمثيلية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال والأقليات، هما في غاية الأهمية.

كما مدد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان / أوناما / لمدة ستة أشهر. وتتولى بعثة "أوناما" مسؤولية تنسيق عملية التنمية السياسية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما تراقب مدى الامتثال لقواعد حقوق الإنسان بالبلاد.

وبسطت طالبان سيطرتها على أفغانستان في أغسطس/آب، وأعلنت الحركة عن حكومة مؤقتة تضم 33 عضوا، ليس من بينهم سيدات أو ممثلون عن حركات سياسية أخرى.

وتطالب دول غربية بحكومة شاملة، بل إن الاتحاد الأوروبي جعلها حتى شرطا لأي انخراط آخر مع أفغانستان بما في ذلك تمويل مساعدات التنمية.