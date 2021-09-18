زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء الجمعة، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جسيمة.

ووقع الزلزال بعد الساعة 0758 من مساء الجمعة بقليل. وكان مركزه بالقرب من كارسون، على بعد حوالي34 كيلومترا جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس ، وعلى عمق حوالي14 كيلومترا.

وشعر بالزلزل سكان مناطق واسعة من كارسون وتورانس وويلمنجتون وجاردينا وكومبتون بالولاية، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.​