تعليق محاكمات المتهمين بتنفيذ هجمات سبتمبر في جوانتانامو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أعلن قاض أمريكي تعليق جلسات محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 وأربعة آخرين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قاعة المحكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو.

وقال مسؤول في مكتب اللجان العسكرية المسؤول عن محاكمات جوانتانامو - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن تسجيل إصابة مؤكدة لمراسل إعلامي كان في قاعة المحكمة طوال الأسبوع الماضي والاشتباه بإصابة شخص آخر، قد تسببا في تعليق الجلسات.

واتخذ القاضي الجديد للمحكمة الكولونيل في سلاح الجو ماثيو ماكول القرار فيما كان يسعى لإعادة القضية إلى مسارها بعد تأخير دام 18 شهرا بسبب كوفيد.

ولم يعرف بعد إن كان التعليق سيطال محاكمات أخرى لمعتقلي جوانتانامو، في ظل جهود لتعجيل المحاكمات بعد عشرين عاما على الهجمات.