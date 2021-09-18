تطوير قسم طوارئ الجراحة بمستشفى السويس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية الصحة في السويس انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام وذلك لتحسين بيئة العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة وجه مطلع قبل أسبوع، بإجراء أعمال تطوير عاجلة للبنية التحتية ورفع كفاءة القسم لتحسين جودته ليتناسب مع المرضى ومصابي الحوادث بما يحفظ حقوقهم في الرعاية الصحية بشكل آدمي.

وقال الدكتور الحفناوي، إن أعمال التطوير شملت تغيير السيراميك المتهالك والسباكة والكهرباء والنجارة، وذلك ضمن الاهتمام بتطوير البنية التحتية لكل الأقسام المستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح صحفي هناك دعم غير محدود من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لرفع مستوى الخدمة الطبية وكان آخرها افتتاح قسم القسطرة المخية والقلبية، الذي يضم أحدث الأجهزة، ويقدم القسم الخدمات الطبية للمواطنين داخل السويس وبالمجان، بعد أن كانوا يعانون من مشقة السفر للمحافظات المجاورة وانتظار دورهم للخضوع لعملية القسطرة.