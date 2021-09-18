حبس "حدث" صدم طفل بسيارة أسرته في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد: ​

باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في واقعة مصرع طفل، صدمه حدث بسيارة ملاكي وفر هاربا، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من المواطنين في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، يفيد مصرع الطفل فارس علاء 14 عامًا، إذ صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة بشارع 23 يوليو بضاحية بورتوفيق.

وشكل اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب، وأفادت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة أن المتهم حدث 15 عاما، مقيم بضاحية بورتوفيق استقل سيارة ملاكي ملك أسرته وكان يقودها مسرعا فصدم المجني عليه وفر هاربا.

وتمكنت قوة من مباحث قسم السويس بقيادة الرائد أحمد الفولي رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وأصدرت قرارها السابق.

وكلف أشرف فاروق نقيب المحامين في السويس، المحامي أحمد العدوي عضو مجلس النقابة، بالحضور موكلًا للدفاع بالحق المدني عن الطفل الضحية.