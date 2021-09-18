قرقاش يؤكد أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لفرنسا وبريطانيا ناجحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن زيارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لفرنسا وبريطانيا كانتا ناجحتين بكل المقاييس



وقال الدكتور أنور قرقاش، في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، امس إن المكانة الخاصة للإمارات تستند إلى نجاح إقليمي وشراكة سياسية موثوقة.

وأضاف، أن لقاءات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتَّسمت بالأريحية والمصداقية ووضوح المواقف والرؤية الاستراتيجية، وهذا هو الرصيد السياسي المعتبر الذي يميز الدولة وقيادتها.

محمد بن زايد وماكرون يجددان التزامهما بمحاربة الإرهاب

وتابع، أن لقاءات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تناولت تطوير التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا الساعة، واهتماماً قوياً لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.

وشدد الدكتور أنور قرقاش على أن نجاح الإمارات ومصداقيتها وتوجهاتها المستقبلية يعزز موقعها شريكاً وصديقاً جديراً بالثقة.

وزار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال الأيام الأخيرة، فرنسا وبريطانيا، ضمن حلقة في سلسلة زيارات أسهمت في تعميق الشراكة مع البلدين.

ففي فرنسا، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامهما بمكافحة الإرهاب.

وجدد ولي عهد أبوظبي والرئيس ماكرون التزامهما بتجاوز التحديات الإقليمية ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية.

وفي بريطانيا، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.