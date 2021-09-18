وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، فجر السبت، وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز الـ84 عاما.



وتدهورت صحة بوتفليقة خلال قيادته للبلاد وظهر مقعدا على كرسي متحرك منذ 2013 بعد أن أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم، تسبب في شلله، بحسب ما أكدته الرئاسة الجزائرية آنذاك.

واستقال الرئيس السابق للجزائر في 2 أبريل/نيسان بعد 20 عاما قضاها في حكم البلاد، على وقع أضخم احتجاجات شعبية طالبته بالرحيل مع أركان نظامه.

ومنذ ذلك الحين، غاب بوتفليقة عن المشهد السياسي، ولم تنقل وسائل الإعلام الجزائرية أي أخبار عنه، فيما رافقته شائعات وفاته منذ 2015 حتى بعد انسحابه من السلطة.