شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 2087 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية ألفي حالة اليوم السبت وسط مخاوف بشأن تزايد الحالات بعد عطلة مهمة في ظل سفر المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 2087 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2047 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 284022 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية خمس حالات وفاة جديدة بكوفيد19-، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2394، بمعدل وفيات يبلغ 84ر0 %.