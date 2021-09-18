مهرجان "آفاق مسرحية" يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان (آفاق مسرحية) أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقام ضمن مسابقات المهرجان المقرر انطلاقه على مسرح آفاق، الإثنين المقبل.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية إن المهرجان سيفتتح دورته السابعة بعروض مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الفنانة حنان شوقي والمخرج عبدالغني زكي والفنانة الليبية خدوجة صبري، موضحا أن المسابقة تقام ضمن المرحلة الأولى من المهرجان وتسمى "ملتقى المسابقات".

وأوضح السنباطي أن المسابقة يتنافس بها عرضان هما "عريس عروس البحر" تأليف وإخراج عصام بدوي وتقدمها فرقة مركز شباب النصر من الإسكندرية، و"أنا إنسان" تقدمها فرقة "ملامح تيما" من محافظة القاهرة، وهي نتاج ورشة ارتجال ومن إخراج محمود علاء.

يذكر أن المهرجان يهدي دورته السابعة هذا العام لروح الفنانة رجاء الجداوي تقديرا لتاريخها الفني الكبير، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي، ومن المقرر أن ترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.​