عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تأسف لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة

السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعرب البيت الأبيض الجمعة عن ”أسفه“ لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة، لكنه قال إن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي.



وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته ”نأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، وسنستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل“.

وجاء كلام المسؤول بعد أن أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستدعاء سفيري بلاده لدى كل من الولايات المتحدة وأستراليا.

وكان قرار أستراليا فسخ عقد لشراء غواصات فرنسية تقليدية قد أثار غضب باريس، خاصة أن كانبيرا دخلت أيضا في حلف جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الحلف الجديد جزءا من استراتيجية طويلة الأمد لضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تشكل الصين تهديدا متزايدا لنفوذ واشنطن ودورها القيادي في ضمان أمن الممرات البحرية الدولية.

أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فقد وصف ما حدث بأنه ”طعنة في الظهر“، مضيفاً أن ”هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيراً ما كان يفعله (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب“.

لكن المسؤول في البيت الأبيض قال ”نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الفرنسيين“.

وأضاف ”فرنسا أقدم حليف لنا وأحد أقوى شركائنا، ونتشارك معها تاريخا طويلا وقيماً ديموقراطية والتزاما بالعمل معا لمواجهة التحديات الدولية“.

وتابع ”كما نتشارك أيضا المصلحة بضمان أن تبقى منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في هذا المسعى المشترك“.