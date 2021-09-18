شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترصد 7 تحديات تتعلق بحقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، محورا خاصا بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالث من الاستراتيجية.

واستعرضت الاستراتيجية في هذا المحور حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن من خلال 5 بنود، يعرض كل بند منها ما تحقق من إنجازات تعد نقاط قوة وفرص يُبنى عليها، والتحديات ذات الصلة، ويختتم كل بالند بالنتائج المستهدفة.

وفيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة بحقوق المرأة، والتي رصدتها الاستراتيجية فقد جاءت كالآتى:

1- استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التى ترسخ التمييز ضد المرأة

2- الحاجة إلى استكمال عملية التخطيط القائم على النوع وإدماجه في الخطط التنموية التي تعدها الدولة

3- الحاجة إلى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى

4- التمكين السياسى ودوائر صنع القرار

5- التمكين الاقتصادى وضعف نسبة الإناث في قوة العمل

6- التمكين الاجتماعى

7- حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة