شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يناقش مع المبعوث الأممي «دور إيران التخريبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وفريق عمله في صورة التطورات في بلاده، مستعرضًا الجذور السياسية للأزمة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، وأسباب عرقلتها للعملية السياسية لارتباطها بالأجندة الإيرانية التخريبية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وخلال لقائه أمس بالمبعوث الأممي إلى اليمن، بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ناقش هادي اللقاء أفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، موضحا أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف الشعب اليمني بما فيهم الانقلابيون الحوثيون. بحسب ما أوردته «سبأ» الرسمية.

كما أكد الرئيس اليمني تقديم الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، حيث تواصل الميليشيات حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات، فضلا عن اعتداءاتها على الأعيان المدن في اليمن والأشقاء في الجوار.

وشدد على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، وقصف المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا، أو من خلال استمرار المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط «صافر».

وقال هادي: «إن السلام خيارنا وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جمعاء وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنا لدماء اليمنيين».

من جانبه قال المبعوث الأممي: «سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق الى الأمن والسلام والاستقرار، الذي يحمي كافة الحقوق على تنوعها، ويضمن الحكم الرشيد من خلال مؤسسات الدولة التي تخدم المواطنين بصورة عامة وعادلة».

وأضاف غروندبرغ: «كما سنعمل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسنلتزم بالمرجعيات الثلاث وننطلق منها للمضي نحو تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني».