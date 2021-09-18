وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة الرئيس السابق للبلاد عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاماً.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.

وفي أبريل من عام 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، حيث حصل على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42 في المئة.

وأعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009 بأغلبية 90.24 في المئة، وجاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

وفي الثاني من أبريل عام 2019، استقال بوتفليقة بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

ويعتبر بوتفليقة هو الرئيس الأطول حكماً للجزائر، ببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019.