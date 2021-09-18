شكرا لقرائتكم خبر عن برامج الحماية الاجتماعية ودورها فى تأسيس حياة كريمة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا لتأسيس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين منذ عام 2014 وذلك للتوسع فى دعم كافة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لمبدأ عدالة التوزيع وهو الهدف الذي يسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقه منذ توليه السلطة فى مصر. وقد أفردت الدولة محورًا كاملا يتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى استراتيجية مصر 2030.

وتتمثل الأهداف الفرعية للمحور في الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وتعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، وتعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بالإضافة الى إثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمي، وجاءت مبادرة حياة كريمة لترجمة تلك الأهداف الى خطوات واقعية ملموسة.

ويتضح إصرار الدولة على دعم برامج الحماية الاجتماعية جليًا في مخصصات قطاع الحماية في موازنة 2021/ 2022، حيث قفز الإنفاق الحكومي إلى 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.

بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، علاوة على تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.

وطبقت الحكومة زيادة في المعاشات بداية من يوليو الماضي بنسبة 13%، في حين سيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

وحددت الدولة في موازنة العام الجاري 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.