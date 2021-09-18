شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار تكلفة تأهيل وتبطين الترع خلال 21/22..اعرف مستهدفات المشروع القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظات مصر مواصلة العمل فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى سيعمل على توصيل مياه الرى لنهايات الترع وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات؛ فى إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.

ويهدف هذا المشروع القومى إلى تحقيق وفر مائى قدره حوالى 5 مليارات متر مكعب من خلال تأهيل وتبطين ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف کم فى مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 68,18 مليار جنيه مخطط نهوها بنهاية العام المالي 2023/2024.

وتتمثل أهداف هذه المبادرة، في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، ويأتى هذا المشروع القومى، ليساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى (5) مليار متر مكعب سنويًا، خاصة وأن التوجيهات تضمنت سرعة الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات، وكانت قد أوضحت وزير التخطيط، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف كم فى مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، ومُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالى 2023/2024.

ومن المستهدف خلال العام الجاري 21/222 تأهيل وتبطين ترع بأطوال 4000 كم ، بما يمثل 57 % من إجمالي الأطوال الواردة بالمشروع ، وبتكلفة 12.1 مليار جنيه، ويجري العمل لنهو تنفيد المرحلة الأولى بأطوال 7 آلاف كم ، وبتكلفة إجمالية 17.5 مليار جنيه.

وحسب ما أعلنت الحكومه، فأنه حتى فبراير 2020 تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال تربو على ألف كيلو متر ( وتحديدا 1002 کم ) بتكلفة ناهزت 4 مليارات جنيه في 19 محافظة وأضيف إليها 268 کیلومتر في مارس 2020، وجرى استكمال باقي الأطوال (نحو 530 کم قبل نهاية عام 20/21 ) ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع 1800 کم فى عام 20/21 ، وبتكلفة كلية 5,5 مليار جنيه، كما سيتم العمل على نشر الوعى والعمل للتحول من الري بالغمر إلى الرى الحديث واستخدام نظم الرى الذكى.