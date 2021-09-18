​​وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع "هواوي" تكنولوجي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجي مصر، الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذي يستمر على مدى يومين.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور هشام فاروق مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي ورئيس المنتدى، أكد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق 10 أكاديميات معتمدة للتكنولوجيا بالجامعات المصرية، وتلتزم شركة هواوي بتوفير وتجهيز هذه الأكاديميات بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل السحابية ومعامل الشبكات.

وأضاف البيان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي؛ بهدف نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب واعتماد طلاب الجامعات من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من شركة هواوي، وربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية؛ لإيجاد فرص للتوظيف في إطار المساهمة في تحقيق إستراتيجية مصر للتحول الرقمي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار البيان إلى أنه وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة وشركة هواوي، أطلقت الشركة مسابقتها العالمية للمواهب في علوم التكنولوجيا والاتصال Huawei ICT competition بهدف الوصول إلى أفضل المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم وصقل المواهب وإبرازها، وتقام المسابقة للعام الثالث على التوالي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي انطلاقًا من دور هواوي في تدريب وتأهيل شباب الجامعات والخريجين على تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وزيادة قدرتهم على التنافس مع أقرانهم من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في تشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات المصرية.

يُذكر أن فريقًا مصريًّا فاز بالمركز الأول العام الماضي في مجال "الحوسبة السحابية"، كما جاء فريق مصري آخر في المركز الثاني في مجال "الشبكات"، متقدمًا على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة حول العالم، بالرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.