نفس الخاتم والملابس.. تفاصيل واقعة دفن شاب مكان آخر في بورسعيد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على "فيسبوك" فيديو اليوم السبت، من أمام مستشفى المبرة في محافظة بورسعيد التي شهدت واقعة حصول أسرة شاب متوفى على جثة شاب آخر بدلًا من ابنهم من المشرحة.

وكان دكتور محمد الكيكي، مدير مستشفى المبرة في محافظة بورسعيد، قد كشف تفاصيل واقعة دفن جثة شاب بدلًا من آخر عن طريق الخطأ، والتي ينتظر أسرتي الشابين قرار النيابة في الواقعة بعدما اكتشفت إدارة المستشفى الواقعة والخطأ الذي وقعت فيه أسرة الشاب بالإقرار بأن الجثة تخص ابنهم رغم أنها لشخص آخر.

وأشار "الكيكي" إلى أن المستشفى استقبلت عن طريق سيارات الإسعاف جثتين لشابين توفيا في حادثتين منفصلتين لوضعهما في المشرحة أحدهما من بورسعيد والآخر من المطرية بالدقهلية.

وأضاف الطبيب: "حضر بعد ذلك طبيب الصحة رفقة أقارب الشاب الأول من بورسعيد ويدعى "م. س" وتعرف أقارب الشاب على جثة وأقروا أنه ابنهم، وقاموا بتغسيله وتوجهوا إلى المدافن لدفنه، وبعد ذلك اكتشف فرد الأمن المسئول عن المشرحة أنهم أخذوا جثمان شاب من المطرية بدلًا من نجلهم، فأرسلت إدارة المستشفى فرد الأمن إلى المقابر لإخبار أسرته فلم يستجيبوا، فتوجه عدد آخر من أفراد الأمن بالمستشفى إلى المقابر للحديث مع أسرته دون جدوى، فحررت إدارة المستشفى محضر إثبات حالة بالواقعة في قسم الشرطة.

وأكد مدير المستشفى أن الشابين لهما نفس تحديد الذقن والبنيان ويرتديان نفس الملابس تقريبًا ونفس شكل الخاتم في اليد، وأنه بعد ذلك حضرت أسرة شاب بورسعيد إلى المستشفى وتأكدوا أنهم دفنوا شخص آخر بدلًا من نجلهم وأن ابنهم مازال في مشرحة المستشفى، وحاليًا تتواجد أسرتي الشابين في انتظار قرار النيابة".

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا واقعة قيام أسرة شاب توفى في حادث بدفن شخص آخر بدلًا منه من محافظة الدقهلية، وتوفى أيضًا في حادث.

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