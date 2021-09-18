محمد الفلاح - تعيين أمل كلوني مستشارة خاصة لادعاء المحكمة الجنائية

السبت 18 سبتمبر 2021

عين مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجديد، المحامية المعروفة في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني مستشارة خاصة للنزاع في دارفور بالسودان.



وسبق أن تولت كلوني عددا من القضايا في المحكمة التي مقرها في لاهاي، والوحيدة الدائمة في العالم لجرائم الحرب.

ومنصبها الذي يركز على دارفور هو أحد المناصب الخاصة الجديدة التي أنشأها المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الذي تولى مهامه في يوليو/ تموز.

وقال خان في بيان، "يسرني أن أرحب بمثل هذه المجموعة المميزة من الخبراء وأنا ممتن لرغبتهم في العمل كمستشارين خاصين لي".

زوج كلوني، نجم هوليوود جورج كلوني، سبق أن قام بحملات منذ فترة طويلة من أجل حقوق الإنسان في منطقة دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا ونزح 2,5 مليون خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.

ومثلت أمل كلوني، أربع ضحايا من دارفور في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب، زعيم مليشيا الجنجويد المسلحة التي أنشأتها الحكومة.

وشاركت في سلسلة من قضايا حقوق الإنسان شملت دولا بينها العراق وبورما والفيليبين، وكذلك قضايا جنائية تشمل لبنان ويوغوسلافيا السابقة.

والسنة الماضية، تصدرت العناوين بعد استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانية لحرية الإعلام احتجاجا على قرار الحكومة "المؤسف" لخرق اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية خان، إن فريق المستشارين الخاصين المؤلف من 17 عضوا "تم اختياره من مختلف مناطق العالم مع تنوع ثقافي ولغوي وجنساني".